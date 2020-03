De winnaar van Super Tuesday is Trump

In maar liefst 14 staten waren er gisteren voorverkiezingen voor de Democratische Partij. Dat waren nog iets meer staten dan in 2016. Er werden gisteren 1.366 kiesmannen en kiesvrouwen verdeeld. Die zullen in juli tijdens de Democratische Conventie in Milwaukee, de presidentskandidaat aanwijzen. Om kandidaat te worden voor de Democratische Partij heeft een kandidaat 1.991 kiesmannen nodig.

Grote winnaar vannacht was Joe Biden. Hij had een goede uitslag hard nodig om in de race te blijven en heeft nu de leiding. Voor de oud-burgemeester van New York Mike Bloomberg viel de uitslag tegen. Bernie Sanders deed weer goede zaken. Vier jaar geleden ging de strijd bij de Democraten nog tussen Hillary Clinton en Bernie Sanders. Hillary was de gedoodverfde kandidaat en eigenlijk was het idee dat ze na Super Tuesday nog de enige kandidaat zou zijn, maar Bernie had een ander scenario in zijn hoofd en bleef een ’pain in the ass’ tot aan de Conventie in Philadelphia.

Op Super Tuesday in 2016 tekenden zich wel al opvallende ontwikkelingen binnen de Democratische Partij af. In de leeftijdscategorie boven de zestig stemde meer dan 70% op Clinton (toen zelf 68) en nog geen 30% op Sanders (toen 74). Maar onder jongeren was Bernie veel populairder, daar scoorde hij 64% en zij net 35%. Ook dit jaar kent de aanhang van de senator uit Vermont opvallend veel jongeren, zeker voor iemand van bijna 80 jaar.

Niet verbazingwekkend vindt Hillary Clinton Bernie Sanders ook dit keer niet de beste kandidaat. In de vierdelige documentaireserie ‘Hillary’, die vanaf 2 april in Nederland bij de VPRO is te zien, zegt ze: „Niemand vindt hem leuk. Niemand wil met hem werken. Hij krijgt niets voor elkaar.”

Maar alles beter dan nog vier jaar Trump: „Ik wacht af wie we nomineren, en ik zal die kandidaat ondersteunen”, zei ze tijdens de Berlinale waar de documentaire voor het eerst in Europa werd getoond. „Ik denk dat het absoluut noodzakelijk is dat we van de huidige president afkomen.” Daar heeft ze wat mij betreft een punt, maar ook dit keer is na Super Tuesday niet duidelijk wie de Democratische kandidaat wordt en dat is enkel in het voordeel van Trump. Die is dan ook de echte winnaar van Super Tuesday 2020.