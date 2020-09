Twee doden en veertien gewonden na schietpartij illegaal feest VS

Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de schietpartij. Het evenement waar de schietpartij plaatsvond ’was een soort tuinfeestje’. Volgens politiechef Mark Simmons waren er zo’n honderd mensen aanwezig. „Bij aankomst op locatie was het een enorme chaos. Iedereen rende weg en er lagen meerdere mensen met schotwonden op de grond”, aldus de politiechef tegen Sky News.

Maatregelen

Volgens de huidige coronamaatregelen zijn bijeenkomsten met meer dan vijftig mensen verboden in de staat New York.

De politie is een onderzoek gestart en hoopt aan de hand van verklaringen van getuigen en slachtoffers de daders te pakken.