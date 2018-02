’Formule 1-wagen’ Max Verstappen te koop

De op ware grootte gemaakte racewagen is gemaakt door de wijk Hoofdstraat Oost/West. „Aan de ene kant is dat jammer. Maar we vinden het mooi om ’m na een lange bouwperiode weg te geven...eh...te verkopen”, aldus Jeroen Holman tegen RTV Noord.

Ⓒ Marktplaats

Hij vervolgt: „We brengen onze wagen normaal gesproken na de optocht weg en breken hem een dag later af. Dit was de eerste keer dat hij zo mooi was, dat we dachten: dit moeten we niet zomaar wegdoen.”

Het hoogste bod staat tot dusverre op 175 euro. De opbrengst van het scheurmonster van Verstappen gaat ’in de pot’. „Daar gaan we met onze hele wijk voor uit eten.”