Opvolger Zijlstra geeft dilemma

Een PVV-motie van wantrouwen tegen Rutte omdat die Zijlstra’s leugen niet meteen openbaarde toen hij er van hoorde, haalde het niet. De zoektocht naar een nieuwe bewindspersoon plaatst de VVD voor een dilemma.

In Den Haag circuleert opnieuw de naam van Jeanine Hennis. In de partij wordt echter gevreesd dat het nog te vroeg is voor de afgetreden defensieminister. Getipt wordt Kamerlid Han ten Broeke, de buitenlandspecialist van de VVD. Ook de namen van oud-ministers Blok en Schippers gaan rond. Rutte zegt een paar weken nodig te hebben voor de opvolging.