Na het carnaval volgt de boetedoening

Aswoensdag is in het rooms-katholieke geloof een dag van boetedoening. Gelovigen krijgen een kruisje van as op het voorhoofd getekend. Daarmee tonen ze berouw voor hun zonden. De pastoor zegt daarbij de tekst: ,,Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren".

De vastentijd herinnert de katholieken aan een verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken. Aswoensdag is samen met Goede Vrijdag een algemeen verplichte vastendag voor de katholieken. De kerk verwacht dat er dan geen snoep, vlees of alcohol wordt genuttigd. Soberheid is troef.