Zeven psychologische wapens tegen de oplopende werkdruk

Bezwijk niet onder werkdruk. Niet alles hoeft perfect.

Het is verleidelijk om stress te negeren. Er is immers helemaal geen tijd om daarbij stil te staan. Maar te veel mensen bezwijken uiteindelijk onder de permanente druk. Het is daarom beter om stress af te laten glijden in het voorportaal van de burn-out. Drie psychologen leggen uit hoe dat moet.