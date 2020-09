Leden Extinction Rebellion ketenen zich vast aan hek Noordeinde

De demonstranten worden verdacht van ’baldadigheid’. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

De politie heeft dinsdagmiddag een einde gemaakt aan een protestactie van milieugroep Extinction Rebellion. Een groep van 11 demonstranten had zich omstreeks 14.30 uur vastgeketend aan het hek van paleis Noordeinde in Den Haag. De troonrede was op dat moment al afgelopen.