Auto gaat nu ook de lucht in

„We verwachten eind dit jaar de Europese certificering van EASA in Keulen rond te hebben binnen de bestaande regelgeving. Het gaat in feite om de combinatie van een sportvliegtuigje en een wegvoertuig. De bestuurder moet naast zijn rijbewijs dan ook een brevet hebben om een gyrocopter te mogen vliegen. Want dat is onze Liberty in de lucht. Na circa 35 lessen kun je dat overal halen”, zegt topman Robert Dingemanse van het Nederlandse bedrijf PAL-V.

De naam staat voor Personal Air and Land Vehicle. „We zijn jaren bezig met de ontwikkeling. Er werken nu zo’n 65 mensen aan. Volgend jaar gaan we de eerste tien toestellen aan Nederlandse klanten afleveren”, aldus Dingemanse. Hij wil niet zeggen wie. Het zou gaan om honderden bestellingen. De tweepersoons Liberty kost tussen de drie en vier ton. „Tot en met 2020 zijn we uitverkocht.”

„De Liberty heeft twee motoren om de rotor en pushpropeller aan te drijven. Een asfalt- of grasbaan van 150 meter is genoeg om op te stijgen. Daarvan zijn er al tientallen in Nederland. Ook op privéterrein kan een strip aangelegd worden. Landen kan bijna verticaal. Binnen vijf minuten zijn rotor en prop ingevouwen, waarna hij op drie wielen als normale auto over de openbare weg kan rijden.”