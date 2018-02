Motorganglid wil gemeenteraad in...

Het lidmaatschap van Wekema is door drie verschillende bronnen aan De Telegraaf bevestigd. Daarnaast is het kandidaat-lid op twee foto’s te zien in clubkleuren.

De MC Black Sheep is volgens het politierapport Outlaw Bikers Nederland een ’outlaw motorclub’. Met vijf chapters en circa zestig leden in voornamelijk Noord-Nederland is het een relatief kleine club. Openbaar Ministerie en politie scharen de club niet in het rijtje van de Hells Angels, Satudarah, Bandidos en No Surrender die als broeinesten van criminaliteit worden gezien.

„Ze kunnen zelf wel afstand gedaan hebben van het predicaat outlaw motorgangs, maar we zien dat ze nog altijd contact hebben en sympathiseren met de grotere OMG’s”, zei een woordvoerder van de politie Noord-Nederland vorig jaar nog. De leden van de club hebben een nauwe band met de Angels. Ze bezoeken regelmatig elkaars feesten. De politie is beducht voor clubs die verwant zijn aan de clubs die als crimineel worden bestempeld, omdat leden vaak hand- en spandiensten voor ze verlenen.

Saillant detail is dat Ton van Kesteren, de PVV-fractievoorzitter in de Provinciale Staten en senator in de Eerste Kamer, naar verluidt op de hoogte was van het lidmaatschap. Op 11 november afgelopen jaar zou er een bijeenkomst zijn geweest, waarop hij Wekema heeft aangesproken en voor een keuze heeft gesteld. Daar zou zijn afgesproken dat Wekema geen clubkleuren meer zou dragen, maar wel lid kon blijven en op de lijst kon blijven staan.

Kindertochtjes

Senator Ton van Kesteren wil over het al dan niet plaatshebben van die ontmoeting niets zeggen. „Dat kan”, antwoordt hij op de vraag of Wekema lid is van Black Sheep. „De ene is lid van een dartclub, de ander van een zwemclub en weer een ander van een motorclub.” Van Kesteren kent Wekema al ’heel erg lang’. „Hij is motorliefhebber en organiseert motortochtjes voor gehandicapte kinderen. Ik heb er vertrouwen in dat hij volledig betrouwbaar is en daarom ook een zeer goed gemeenteraadslid zal zijn.” En daarom staat Wekema ook nog steeds op de lijst.

In 2013 werd Maaike Pit wel van de lijst van Gemeente Belangen Heerenveen gehaald vanwege haar vriend: het liefje van de politica was prospect-lid bij Black Sheep Darkriders in Wolvega.

Geconfronteerd met deze informatie spreekt burgemeester Jaap Kuin van Pekela van een ’lastige kwestie’ in zijn gemeente. „Want lidmaatschap van deze motorclub is niet verboden”, legt de burgervader uit. „Ik kan niet voor mijn beurt praten, maar ik duik erbovenop.” Vandaag laat Kuin zich adviseren door politie en justitie. „Indien nodig zal ik de coördinator van de PVV-lijst aanspreken, of Wekema zelf.”

Uiteraard is Wekema zelf ook om een reactie gevraagd. Hij deed het verhaal af als ’verzinsel’ voor hij verwees naar de partijtop en de hoorn op de haak gooide.