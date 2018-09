Sport is en blijft een must vanaf laagste klassen

Ellen van Langen Ⓒ Telesport

De morgen dat Carlijn Achtereekte tot verrassing van heel veel sportliefhebbers de 3000 meter in Pyeongchang won, liep ik rond mijn huis te dwalen op zoek naar plantjes en bloemen. En de dag erna was het weer raak. Het maakte het genieten van de Nederlandse schaatsmedailles er niet minder om, maar het schijnt heel stoer te zijn om plantjes die in bakken voor het raam staan af te breken, ergens op straat te gooien of tegen autoruiten aan te plakken. Niet af en toe, maar het gebeurt absurd vaak. Onlangs waren bij m’n hoogbejaarde buurvrouw, die trouw elke dag haar plantenbakken op en top verzorgt, alle bakken volledig leeggehaald. Een zielig hoopje bakken met wat resten aarde en vertrapte planten op de stoep achterlatend. Hoe leuk!