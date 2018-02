’Worldleader’ No Surrender gepakt

De politie bevestigt de aanhouding aan De Telegraaf. Er wordt woensdagochtend ook een café van No Surrender in het Zeeuwse Clinge doorzocht. De kroeg wordt gebruikt als clubhuis van No Surrender.

Rico ’De Bolle’ R. is een van de drie zogenaamde ’world captains’ van de club die zwaar onder vuur ligt van politie en jusitie, omdat leden zich op grote schaal schuldig maken aan ernstige strafbare feiten. De andere leider is Henk Kuipers uit Emmen die als absolute leider en opvolger van Klaas Otto wordt gezien. Hij sinds begin december vast voor onder andere afpersing en zware mishandeling. Ook zijn zoon zit vast.

Kuipers krijgt er nu een nieuwe verdenking bij: leiding geven aan een criminele organisatie. Het derde kopstuk van No Surrender, Riz van Z., is niet opgepakt en wordt voor zover bekend nu nergens van verdacht. In zowel Noord-Nederland als Zeeland-West-Brabant lopen grote onderzoeken naar de motorclub No Surrender.