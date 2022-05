Pornokijkende parlementariër in lange traditie van seksschandalen Brits Lagerhuis

Premium Columns

’Pleefiguur’-vergelijking was potsierlijk slot van haatcampagne tegen Fortuyn

Op 6 mei 2002 werd Pim Fortuyn geëxecuteerd. In de ochtend van 10 mei 2002, een paar uur voordat zijn begrafenis in de kathedraal van Rotterdam zou aanvangen, rondde ik mijn essay over Fortuyn, ’De dappere zoon van Nederland’ af. Nederland was in rep en roer. De moordaanslag was on-Nederlands en bra...