Klein grensverkeer naar Duitsland mag: ’Maar doe het niet’

Dat zegt advocaat en honorair consul der Nederlanden Freddy Heinzel uit het Duitse Kleve. Heinzel is gespecialiseerd in grensoverschrijdende aangelegenheden. „Dat Nederlanders in het grensgebied met Noordrijn-Westfalen in Duitsland een boodschap mogen doen, wil niet zeggen dat dat ook moet gebeuren. Het dringende advies is: doe het niet, tenzij het per se noodzakelijk is. Want anders kan het volgende week alsnog zomaar verboden zijn.”

De Duitse politie zal volgens Heinzel in het grensgebied met Nederland steekproefsgewijs controleren. Noordrijn-Westfalen grenst aan Limburg, Gelderland en Overijssel. De talloze grensposten blijven open, maar er rijdt wel meer politie aan de Duitse kant van de grens. Die zal Nederlanders zonder duidelijk doel in Duitsland meteen terugsturen. In Duitsland mogen op grond van de coronaregels maximaal twee mensen in één auto zitten, gezin of niet.

’Duitse politie is streng’

„Grenspendelaars of Nederlanders die beroepshalve in Duitsland moeten zijn doen er verstandig aan om officiële papieren bij zich te hebben, die aantonen dat ze echt in het buurland moeten zijn”, adviseert Heinzel. „De Duitse politie is streng. Iemand die teruggestuurd wordt en die dan een paar kilometer verderop via een andere grensovergang toch Duitsland weer inrijdt, heeft serieuze problemen als hij wordt betrapt.”