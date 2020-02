Belg die coronavirus opliep mag naar huis

Dat zegt de 54- jarige Vlaming in Het Nieuwsblad. Soubry werd op 2 februari samen met acht andere Belgen gerepatrieerd vanuit het Chinese Wuhan, en testte positief op het nieuwe coronavirus. Hij werd onmiddellijk opgenomen in strikte afzondering in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. Pas 13 dagen later, kon hij het ziekenhuis verlaten.

Hij was echter nooit ziek en vertoonde ook geen symptomen. De acht anderen waren niet geïnfecteerd.

Vrijdag bleken er nog kleine sporen van het virus in het lichaam van Soubry aanwezig. „Omdat ze normaal gesproken geen testen uitvoeren in het weekend, zag het er even naar uit dat ik hier nog tot en met maandag zou moeten blijven. Maar uiteindelijk konden ze vanmorgen toch een test uitvoeren”, vertelt Soubry.

„Wat ik nu zal doen? Eerst ga ik mijn ouders in Gullegem even goeiendag zeggen en daarna ga ik een pint drinken en een pita eten. Daar kijk ik al lang naar uit. Want dat eten in het ziekenhuis was ik echt wel beu.”