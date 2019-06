Moord tbs’ers voor rechter in Lelystad

G. J. Thomassen werd vermoord in de Rode Klif. Ⓒ GinoPress B.V.

LELYSTAD - De verdachten van de moord op een 72-jarige man uit Lelystad moeten dinsdag voor de rechter verschijnen. Jan van K. (48) was nog maar net op vrije voeten na zijn tbs behandeling. Michael B. zat op het moment dat het strafbare feit werd gepleegd nog in het traject van terugkeer in de maatschappij. Hij was op verlof.