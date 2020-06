LIVE | Visser niet opnieuw in problemen door afketsen kazerne

Verslaggever Niels Rigter volgt de ontwikkelingen live. Bekijk hieronder zijn updates.

Visser zou al sinds voorjaar 2018 op zoek zijn gegaan naar alternatieven voor de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen. En dat daarbij ook de minister een actieve rol heeft gespeeld. „Waarom was de minister zo actief betrokken bij het dossier?”, vroeg Tom van Nieuwenhuijzen (GroenLinks).

Volgens Visser is er niets vreemds aan de rol van Bijleveld. „Het is gebruikelijk dat je grote politieke besluiten met elkaar deelt.” Ze benadrukte daarbij dat zij politiek verantwoordelijk blijft. Visser herhaalde dat ze de Kamer en de Zeeuwen eerder bij het proces had moeten betrekken.

Motie van wantrouwen

Henk Krol van de Groep Krol/Van Kooten-Arissen kwam nog met een motie van wantrouwen, maar daarvoor is lang niet genoeg steun in de Kamer.

In januari kwam naar buiten dat de verhuizing van de mariniers naar Zeeland niet doorgaat. In februari bood Visser in de Tweede Kamer haar excuses aan voor de gang van zaken. Met Zeeland wordt nu gesproken over compensatie. Daarover moet deze maand duidelijkheid komen.

Vastgoed

De Kamer sprak over het vastgoed van defensie. Daarbij kwam ook de nieuwe radar in het Gelderse Herwijnen aan de orde. Die is nodig voor de bewaking van het luchtruim en vervangt de veertig jaar oude radar in Nieuw Milligen. De gemeente verzet zich tegen de komst van de nieuwe SMART-L radar. Bewoners vrezen voor hun gezondheid vanwege de straling.

Omdat de gemeenteraad niet meewerkt, heeft Visser de Rijkscoördinatieregeling toepasbaar verklaard. Daardoor kan het project toch worden voortgezet. De Raad van State moet zich er nog wel over uitspreken. De staatssecretaris heeft eerder erkend dat er beter met de bewoners had moeten worden gecommuniceerd.

Defensie heeft gezocht naar drie alternatieven in twee gemeenten, maar die bieden volgens de bewindsvrouw geen oplossing. Op verzoek van de Kamer gaat Visser beide gemeenten alsnog vragen of ze de radar willen huisvesten op hun grondgebied. Informeel waarschuwde Visser alvast van de gemeenten gehoord te hebben dat ze geen belangstelling hebben.

