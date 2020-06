Staatssecretaris Visser moet weer naar Kamer om marinierskazerne

„Bij dit gehele proces was ook de minister betrokken.” Het is deze zin in de brief die staatssecretaris Visser woensdag naar de Tweede Kamer stuurde waarmee het CDA vast is gepacificeerd. Niet voor niets wezen VVD’ers gretig op de passage. De boodschap: als de christendemocraten de staatssecretaris van de coalitiepartner weg willen hebben, dan slepen ze hun minister Ank Bijleveld mee.

Nu heeft het CDA sowieso geen schone handen in het besluitvormingsproces. Het was toenmalig CDA-minister Hillen (Defensie) die in 2012 in grote haast besloot de marinierskazerne te verplaatsen van Doorn naar Zeeland, waar zijn partijgenoot Peijs commissaris van de koning was. Al een jaar later bleek uit onderzoek dat de mariniers zelf de verhuizing niet zagen zitten.

Hillens opvolger Hennis (VVD) liet de verhuizing sudderen en liet daarmee een lijk in de kast liggen voor partijgenoot Visser. Die kon in 2018 amper meer om het protest van de mariniers heen. De zorgen over leegloop bij het Korps ontstonden dat voorjaar, schrijft de staatssecretaris. Ze begon toen ook overleg met burgemeester Aboutaleb over uitbreiding van de kazerne voor mariniers in of nabij Rotterdam. Ook liet ze uitzoeken of de mariniers echt niet in Doorn konden blijven.

’Sorry’

„Ze ging met Jan en alleman in overleg, behalve met de Zeeuwen”, verwoordt SP-Kamerlid Karabulut de gang van zaken. „Het moet toch een keer lukken om transparant te zijn?” Toch heeft ze geen motie van wantrouwen in haar achterzak voor het debat van donderdag, al is het maar omdat het debat al eens gevoerd is waarbij de staatssecretaris liefst negentien keer ’sorry’ zei.

SGP-Kamerlid Stoffer, die in februari nog een motie van afkeuring indiende, zal die deze keer achterwege laten. „We zijn het erover eens dat Zeeland is geschoffeerd. Nu moeten we vooruitkijken en ervoor zorgen dat de provincie naar behoren wordt gecompenseerd.”

De ChristenUnie was na het besluit van februari om de verhuizing naar Vlissingen af te blazen zeer kritisch; Kamerlid Voordewind vond dat de Zeeuwen waren geschoffeerd. Wat hij daar niet bij vertelde was dat hij langer van het voornemen op de hoogte was, aangezien hij er door Visser en Bijleveld over was bijgepraat. Bovendien was hij in een eerder stadium nog zeer kritisch op de verhuizing.