Japan mag afvalwater Fukushima in zee lozen van atoomwaakhond

Het IAEA deed twee jaar lang onderzoek naar plannen van Japan om het water te lozen. Volgens het IAEA is het water inmiddels bijna helemaal vrij van radioactieve straling en voldoet het aan de veiligheidsstandaarden van het agentschap. Het lozen van het water gaat zo’n dertig tot veertig jaar duren.

China is het oneens met het plan van Japan om het water te lozen. Beijing is bang dat het de kwaliteit van het zeewater verslechtert en gezondheidsproblemen veroorzaakt. Volgens de Japanse overheid is het water minder bevuild door radioactieve straling dan afvalwater dat door kerncentrales in China wordt geloosd. Volgens China is dat een scheve vergelijking die „de publieke opinie misleidt.”

De plannen leiden tot felle protesten in onder andere Zuid-Korea en China. Ⓒ ANP

Ook in Japan maken groepen zich zorgen. Vissers zijn bang dat het lozen van afvalwater ertoe kan leiden dat hun producten niet meer worden gekocht. Na de ramp van 2011 werden producten uit de regio een hele tijd niet gekocht vanwege de gezondheidsrisico’s.

De Japanse premier Fumio Kishida zei dat het de taak van Japan is om „gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en op een transparante manier” uitleg te blijven geven over de ontwikkelingen rond de kerncentrale.