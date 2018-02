’Maastrichtse huisarts verdacht van moord’

Huisarts G.W. zou zijn schoonmoeder in de week voor en op de avond van haar overlijden hoge doses medicijnen hebben toegediend, die niet via haar vaste apotheek waren geleverd. Die medicijnen zouden de dood van de vrouw hebben veroorzaakt of bespoedigd. Bronnen zeggen tegen de krant dat bekeken is of sprake was van (versnelde) palliatieve sedatie, euthanasie of moord. Het Openbaar Ministerie zou inmiddels uitgaan van moord en W. willen vervolgen.

De politie onderzoekt ook een tweede sterfgeval in september 2017 in de privékliniek waar W. de arts was. Nabestaanden van een 91-jarige vrouw uit Maastricht meldden zich onlangs bij de recherche.