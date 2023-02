Buren staat eenmalige zoektocht naar vermeende nazischat toe

In januari werd bekend dat Duitsers in de Tweede Wereldoorlog een goudschat zouden hebben begraven in Ommeren. Er zouden kostbare sieraden, edelstenen, gouden horloges en munten zijn verstopt, die buitgemaakt waren bij een Arnhemse bank. In het Nationaal Archief bleek een schatkaart te liggen met daarop de plek waar de schat begraven was.

Hoewel in Buren een verbod geldt op zoeken met een metaaldetector, kwamen toch veel schatgravers naar het Betuwse dorp. Zij zochten zelfs op particuliere grond.

Buren heeft steeds gezegd dat de schat allang gevonden zou zijn, als hij op de bewuste plek zou liggen. In die buurt is door de gemeente geregeld gegraven voor onder meer de aanleg van wegen. Maar de gemeente wil de Historische Kring nog één kans geven. „Als er goed onderzoek is gedaan en is samengewerkt met professionele opgravers kan de gemeente erop vertrouwen dat dit een eenduidig antwoord geeft op de vraag naar de schat”, aldus een woordvoerder. Als de schat niet wordt gevonden, is het afgelopen. „Het is hoe dan ook een mooi einde aan het verhaal”, vindt de gemeente.