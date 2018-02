Advocaat Trump betaalde pornoster Stormy Daniels zelf

Stormy Daniels Ⓒ AFP

WASHINGTON - President Trumps advocaat Michael Cohen heeft uit eigen zak 130.000 dollar betaald aan pornoster Stormy Daniels. De actrice heeft eerder gezegd een affaire met de president te hebben gehad. De advocaat zegt dat de betaling zijn eigen initiatief was, maar niet duidelijk is of Trump ervan op de hoogte was. The New York Times schrijft erover.