Genoeg sneeuw in wintersportgebieden met kerst

Dat meldt Weer.nl. Vooral in de Pyreneeën en Franse Alpen zijn in de afgelopen dagen recordhoeveelheden aan sneeuw naar beneden gekomen. Deze week wordt het weer zachter, maar dat zal weinig invloed hebben op de skipistes, verwacht het weerbureau. De laag die er nu ligt is dik genoeg. Bovendien is de lucht droog en daardoor smelt sneeuw niet zo snel.

Deze week blijft het in de meeste skioorden overwegend droog. Volgens Weeronline is het op wat hardnekkige lage bewolking en mist in de dalen de komende dagen volop zonnig in de Alpen. Vandaag is het, op wat lokale mist in de dalen na, volop zonnig. Het waait nauwelijks en tot behoorlijk hoog in de bergen (ruim 2500 meter) dooit het midden op de dag licht. Komende nacht zijn er brede opklaringen en vriest het op grote schaal matig. Met dit weertype blijven de pistes in goede conditie.

Vanaf komend weekend kan koude lucht vanuit het noordoosten de Alpen mogelijk weer bereiken. Dan neemt ook de kans op sneeuw weer wat toe.