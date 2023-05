Eerste lokale zomerdag van 2023 een feit: hier werd het 25 graden

Er is sprake van een zomerse dag wanneer bij een van de officiële meetpunten in ons land 25 graden of meer gemeten wordt. Volgens Weeronline was dit voor het laatst op 13 september 2022.

De komende uren kan de temperatuur nog iets oplopen en is op meer plaatsen 25 graden mogelijk. Ook morgen kan het lokaal 25 graden worden, maar vanaf dinsdag is het weer minder warm.