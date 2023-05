Eerste lokale zomerse dag van 2023 een feit: hier werd het 25 graden

Dat meldt Weeronline. Voor een lokale zomerse dag moet het op één van de officiële meetpunten 25 graden of warmer zijn. Op 13 september 2022 was dat voor het laatst het geval: toen werd het in Limburgse Arcen 26,1 graden. Ook in het Brabantse Eindhoven (25,5 graden) en in Ell in Limburg (25,4 graden) werd het op die dag zomers warm.

In ons huidige klimaat valt de eerste lokale zomerse dag gemiddeld op 3 mei. Dit jaar is het dus later dan gebruikelijk voor het eerst zomers warm. Vorig jaar was het op 9 mei voor het eerst zover. Dertig jaar geleden kwam het gemiddeld op 17 mei voor het eerst tot boven de 25 graden, aldus Weeronline.

Dinsdag neemt de temperatuur weer een duik en wordt het met hooguit 14 tot 17 graden frisser. Normaal geeft het kwik rond deze tijd van het jaar een temperatuur tussen de 17 en 21 graden aan.