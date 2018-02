Aptroot met dood bedreigd

De waarnemend VVD-burgemeester, die recent werd opgevolgd door Frank Koen, kreeg de dreigementen volgens goed ingevoerde bronnen naar het hoofd tijdens een gesprek met een bloemenhandelaar op het gemeentehuis.

De bijeenkomst was bedoeld om een oplossing te vinden voor het parkeerprobleem bij diens winkel aan de Schouwweg. De gemeente heeft na ruzies tussen omwonenden en de bloemenkiosk drie parkeerplekken geschrapt, maar daar is de ondernemer het niet mee eens. Tijdens een onderhoud hierover met Aptroot zou hij zijn boekje te buiten zijn gegaan.

Het incident volgde kort nadat raadslid Henri Hendrickx (Hart voor Wassenaar) in november door de handelaar op straat werd bedreigd met een pistool. Waarom precies, is onduidelijk. Daarna zat de verdachte enkele dagen vast.

Sommige buurtbewoners beweren eveneens door de handelaar te zijn bedreigd, terwijl de winkelier dit ontkent. Een van de bewoners deed eerder aangifte wegens mishandeling, maar de zaak werd door gebrek aan bewijs geseponeerd.

Het OM in Den Haag bevestigt dat er twee aangiftes zijn binnengekomen en dat er sinds eind november voor de verdachte een contactverbod geldt met Aptroot en Hendrickx. Ook mag de bloemenhandelaar zich niet vertonen in Zoetermeer, waar Aptroot burgemeester is. In maart staat een zitting gepland.

Ontkenning

Advocaat Sebas Diekstra stelt dat zijn cliënt ten stelligste ontkent dat hij de waarnemend burgemeester heeft bedreigd.

Hij zou wel hebben gezegd dat de burgemeester van Wassenaar deel zou uitmaken van een ’criminele organisatie’. „De opmerking doelde op het feit dat de gemeente het hem onmogelijk maakt om zijn kiosk op een normale wijze te exploiteren.”

Volgens Aptroot heeft hij een oplossing voor het parkeerprobleem aangedragen en is het nu aan de bloemenhandelaar om hiermee in te stemmen. Over de bedreiging wil hij niks kwijt.