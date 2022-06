Ex-trainer schaamt zich om misbruikbeschuldiging, maar ontkent

De zaak tegen de van origine uit Tunesië afkomstige Othman F. - voormalig international voor zijn geboorteland en inmiddels veertig jaar in Nederland - kwam vorig jaar februari aan het rollen. Een van zijn pupillen, toen 14 jaar oud, had een bericht over F. aan een vriendin gestuurd dat zo verontrustend overkwam, dat zij de ouders alarmeerde. Niet veel later stond de politie in de gymzaal waar op dat moment werd getraind.

In de periode daarna stapten nog vijf meisjes naar voren die met vergelijkbare beschuldigingen kwamen en zeiden door F. te zijn betast: over de kleding, onder de kleding, op de borsten, buik, liezen, benen en in de schaamstreek. Ook zou hij een van hen met ontbloot bovenlichaam hebben laten trainen. Drie meisjes zeggen dat hij met zijn vingers in hun vagina is gegaan. F. zou stap voor stap verder zijn gegaan.

F., die de meisjes als keeperstrainer vaak lang onder zijn hoede had en een vertrouwensband met de ouders opbouwde, zegt dat het aanraken alleen te maken had met zijn trainingsmethode. In zijn eigen woorden maakte hij ze „keihard”, zei hij dinsdagochtend. „Ze wilden naar de top en moesten weerbaar zijn, niet bang zijn voor de bal.” Hij gaf zijn pupillen spierspanningstraining en drukte hard op hun lichamen en kneep ze in hun borsten en de schaamstreek, naar eigen zeggen om hun pijngrens te verhogen.

De verdachte had nooit de intentie de meisjes te misbruiken, hield hij vol. In één geval gaf hij toe te ver te zijn gegaan, maar dat was omdat het meisje zich volgens hem voor zijn ogen uitkleedde en hem zou hebben uitgenodigd verder te gaan. „Dat had niet mogen gebeuren. Dat spijt me en daar schaam ik me voor.” Zijn slachtoffers claimen tienduizenden euro’s schadevergoeding.

Bij F., die zich dinsdag in de rechtbank met een rollator voortbeweegt, is ook kinderporno gevonden. De strafeis volgt in de middag.