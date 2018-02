Donderdag regen, sneeuw en wind in ochtendspits

Na het rustige, zonnige weer van vandaag begint in de namiddag en avond de wind toe te nemen. Tegen middernacht bereikt een groot neerslaggebied de westkust. Daar zijn de temperaturen ruim boven het vriespunt en valt regen en mogelijk wat natte sneeuw.

Dieper landinwaarts verwacht Weerplaza op steeds meer plaatsen natte sneeuw en sneeuw. Tegen de ochtend bereikt het sneeuwgebied ook het oosten en noordoosten van het land, waar de temperatuur dicht bij het vriespunt ligt. In het westen valt op dat moment nog steeds regen en is het 4 graden.

Tijdens de donderdagochtendspits valt er in het westen en zuiden dus regen. Ten oosten van Utrecht en in het hele noorden en oosten kunnen de wegen wit zijn. Met name op de Veluwe, en in Friesland, Groningen, Drenthe, Twente en de Achterhoek verwachten de meteorologen een sneeuwdek, meestal van 1 tot 3 cm, op een enkele plek misschien nog wat meer.