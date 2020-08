Belgen gaan ondanks waarschuwingen toch naar Zeeland

Sylvain Buyle, zijn partner Ellen en de kinderen Elise (8) en Robin (6) nemen alle coronaregels goed in acht en verbazen zich erover dat veel Nederlanders geen mondkapje dragen. Ⓒ Rias Immink

Middenstanders verzekeren dat het er aanzienlijk minder zijn dan de afgelopen weken, maar de Belgen zijn nog altijd alom vertegenwoordigd in Zeeland. Schouderophalend over de code oranje die hun regering afgelopen week voor westelijk Nederland uitvaardigde. „Omdat jullie Antwerpen in de ban deden, mogen wij plots niet meer hierheen. Het is een flauw politiek spelletje.”