Drachten massaal op de been voor doodgestoken Roan (16)

Er zijn honderden jongeren in Drachten op de been voor de neergestoken Roan (16). Ⓒ ProNews Producties

DRACHTEN - In Drachten zijn tussen de 500 en 1000 mensen op de been voor een stille tocht om de jongen te gedenken die vorige week werd neergestoken. Dat is de schatting van een woordvoerster van de gemeente.