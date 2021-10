’Steenrijke crimineel Gordon F. (40) opgepakt om schietpartij Lijnden’

Tijdens de aanhouding in een winkel bood een vriend van F. nog enige weerstand, maar de verdachte werd al snel in de kraag gevat.

Een gewonde Amsterdammer (29) werd aangetroffen bij een Lamborghini. Ⓒ ANP / HOLLANDSE HOOGTE / MICHEL VAN BERGEN

Maandagmorgen werd in alle vroegte langs de Hoofdweg van Lijnden, bij Amsterdam-Osdorp, een 29-jarige Amsterdammer met een schotwond aangetroffen in een knalgele Lamborghini Huracán. Hij zou tegen agenten hebben gezegd dat hij in een woning verderop was neergeschoten, maar wilde geen aangifte doen. De man werd buiten levensgevaar naar het ziekenhuis meegenomen. Ook hij zou inmiddels gearresteerd zijn.

Een politiewoordvoerder kon maandag tegen De Telegraaf nog niets zeggen over de schietpartij en of het om een mogelijke poging tot liquidatie gaat. „Het is veel te vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen. We proberen helder te krijgen wat er precies is gebeurd en houden verschillende opties open.”