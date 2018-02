Passagiers verlaten in de rook een defecte trein op Schiphol. Ⓒ De Telegraaf

SCHIPHOL - Het treinverkeer bij Schiphol is verstoord door een defecte trein. In de Schipholtunnel kwam rook uit één van de voertuigen. Van en naar Schiphol rijden minder treinen. Het is niet duidelijk hoe lang de verstoring duurt.