Amsterdam wil aanpak bed and breakfast

Dat stellen meerdere goed ingevoerde bronnen tegen De Telegraaf. Verantwoordelijk SP-wethouder Laurens Ivens (Wonen) reageert daarmee op een amendement van SP-raadslid Erik Flentge, die zelfs voor een b&b-stop pleit. Meerdere partijen constateerden dat er een verschuiving was van vakantieverhuur via bijvoorbeeld Airbnb, naar verhuur als reguliere bed and breakfast, waarvoor andere regels gelden. Ivens vond het een ’sluiproute’.

Zo mag een bed and breakfast langer dan zestig dagen worden verhuurd en is er -in tegenstelling tot hotels- voor een bed and breakfast nog geen vergunning nodig. Wel is een vereiste dat maximaal 40% van de woonruimte mag worden verhuurd en dient de verhuurder op hetzelfde adres woonachtig te zijn.

Bronnen melden dat wethouder Ivens nu een vergunningensysteem gaat optuigen, zodat eigenaren naast het melden voortaan ook een vergunning moeten aanvragen. Eerder stelde de gemeenteraad al vijf ton extra beschikbaar om handhavingscapaciteit in te zetten, gericht op kamerverhuur in bed and breakfasts. Ivens zelf erkent dat hij ’binnenkort antwoord geeft op het amendement’, maar wil niet inhoudelijk reageren.

De invoering van een vergunningsysteem is een totaal verkeerde stap, vindt onder andere vakantieverhuurbedrijf Airbnb, dat verrast reageert. „Dit is wederom een voorstel om de gigantische winsten van hotels te beschermen ten koste van gewone Amsterdammers”, aldus een zegsman van het bedrijf, die het ’de zoveelste aanval op de lokale Amsterdammer’ noemt.

„Minder dan 2% van alle bezoekers aan Amsterdam verblijft via Airbnb in een b&b. Terwijl er duizenden hotelkamers bijkomen, worden Amsterdammers die een kleinschalige b&b hebben steeds verder in het nauw gedreven. Dat is onbegrijpelijk en niet effectief.” Volgens het bedrijf hebben in 2017 4300 verhuurders op Airbnb in Amsterdam een extra ruimte (gemiddeld 52 nachten) in hun huis gedeeld.