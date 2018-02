Kalveren spoorloos: ’We hebben er slapeloze nachten van’

De twee kalveren ontsnapten alweer acht dagen geleden uit de geitenkaasboerderij Pollehof in Kwadendamme. Verschillende pogingen om de beesten te vangen mislukten jammerlijk. Telkens als de veearts met een verdovingsgeweer binnen een straal van 10 meter komt, vluchten de schichtige hooglanders weg. „Nog steeds is het niet gelukt om de kalveren te vangen”, laten de beheerders weten op Facebook. „We hebben hier slapeloze nachten van en zouden niets liever willen dan dat deze nachtmerrie voorbij is!”

Bekijk ook: Hermien na omzwervingen in koeienrusthuis

’Rij voorzichtig’

De dieren lopen volgens de boerderij in het gebied tussen Hoedekenskerke en Bakendorp. Buurtbewoners wordt gevraagd om voorzichtig te rijden in dat gebied. „Vooral in het donker gaan ze langs de weg lopen. We kunnen niet meer vragen dan extra voorzichtig hier te rijden, en begrijpen dat u hiervan kan schrikken.”