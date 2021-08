NAVO wijst naar Afghanen, verslaggeefster barst in tranen uit

Binnenland

Rutte: situatie in Afghanistan heel onoverzichtelijk

Het demissionaire kabinet houdt crisisoverleg over de situatie in Afghanistan. Onzeker is het of Nederland er wel in slaagt om Nederlands ambassadepersoneel en tolken op tijd uit het land weg te halen. Volgens demissionair premier Rutte is ’de situatie ontzettend onoverzichtelijk en zeer zorgwekkend...