Gevangene weer vast na ontsnapping via tweelingbroer

Alexander Delgado zat in een gevangenis ten noorden van de hoofdstad Lima een celstraf uit van 16 jaar voor kindermisbruik en meerdere overvallen. Toen vorig jaar januari zijn tweelingbroer Giancarlo bij hem op bezoek kwam, drogeerde hij hem, trok zijn kleren aan en liep hij met zijn identiteitskaart als bezoeker de gevangenis uit. De verwisseling werd pas uren later ontdekt, maar toen was Delgado al gevlogen.

De Peruaan is in totaal dertien maanden op de vlucht geweest. Uiteindelijk werd hij afgelopen maandag opgepakt, nadat de autoriteiten een beloning hadden uitgeloofd voor de gouden tip. De man wordt vermoedelijk nu vastgezet in een zwaarbewaakte gevangenis in het zuiden van het land.