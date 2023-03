Premium Het beste van De Telegraaf

Kan reconstructie in appartement Donny M. de ontbrekende puzzelstukken na moord op Gino achterhalen?

Door Bas Dingemanse & Claire van Dyck Kopieer naar clipboard

Het appartement van Donny M. in Geleen, waar hij Gino zou hebben misbruikt en gedood. Ⓒ Annemiek Mommers

Geleen - Justitie wil een beter beeld krijgen van wát er precies met Gino (9) is gebeurd in de woning van Donny M. in Geleen. Een verhoor ter plekke zou daar meer duidelijk over moeten geven. Over nut, noodzaak en risico’s van zo’n reconstructie.