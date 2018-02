Obese agent klaagt New York aan

De 1.78 meter lange Jose Vega weegt inmiddels 180 kilo. „Ik kwam in een jaar zeventig kilo aan”, vertelt hij aan de New York Post.

Hij wijt de gewichtstoename vooral aan stress op straat. Zijn eetgewoontes zouden er ’niets mee te maken hebben’.

Top-agent

„Ik wilde een top-agent op de afdeling moordzaken worden”, aldus Bega die negentig kilo woog toen hij op straat begon.

De druk om maar zoveel mogelijk arrestaties te doen, leverde de 46-jarige New Yorker zoveel stress op, dat de agent in de Bronx zwaarder en zwaarder werd. De morbide obese Vega zou daardoor nu ernstige hartproblemen hebben.

Ongezond eten

Volgens zijn advocaat Warren Roth heeft ook niet meegewerkt dat ongezond eten normaal is onder agenten. „Het is makkelijker om even de McDonald’s in te gaan als je het druk hebt”.

In 2014 werd hij naar huis gestuurd met een invaliditeitspensioen van 4.000 dollar per maand. Daarop stapte hij naar de rechter omdat hij 6200 dollar (5000 euro) wil.

Volgens de politieleiding was maar tien procent van zijn overgewicht te wijten aan stress, de rest is gewoon vraatzucht. Vega houdt vol dat hij niet teveel eet.

