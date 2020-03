OM niet in beroep tegen taakstraf, zaak Jerry M. ten einde

Opvallend is dat er twee jaar cel was geëist door het OM, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. „We kunnen vaststellen dat de eis en de uiteindelijke straf ver uit elkaar liggen”, gaf het OM dan ook aan, kort na de uitspraak. Toch komt er geen hoger beroep, aangezien ook M. zelf niet in hoger beroep gaat.

Het OM laat weten dat alle aspecten van het vonnis zijn afgewogen. „ Vooral het feit dat het grensoverschrijdende gedrag van de verdachte niet onbestraft is gebleven en zijn behandelingstraject in hoger beroep stil zou komen te liggen, maakt dat we ons bij deze uitspraak neerleggen en afzien van verdere vervolging in hoger beroep”, laat justitie weten.

Spoor van vernieling in atletiek

Jerry M. werd begin 2019 bekend als de misbruiktrainer, die in de atletiekwereld een spoor van vernieling had getrokken. Pas in 2018 kwam de zaak aan het rollen, toen een atlete van Haag Atletiek aan de bel trok bij de Atletiekbond. Die schakelde sporttuchtrechtorganisatie ISR in. Na onderzoek bekende M. negen gevallen van verkrachting en aanranding. In veel gevallen waren zijn slachtoffers minderjarig. Een van hen, een meisje jonger dan 15, werd zwanger. M. werd voor het leven geroyeerd als atletiekcoach.

De politie en het OM pakten de zaak pas op toen De Telegraaf erover berichtte. De eerste gevallen van misbruik stamden al uit de jaren 80 en waren dus ruimschoots verjaard. Wel bleken er al meerdere meldingen te liggen. Uiteindelijk deden vier vrouwen aangifte tegen hun voormalige coach. Die stond in februari terecht in Dordrecht, en hoorde twee weken geleden dat hij 180 uur taakstraf kreeg.

Ook kreeg hij een celstraf opgelegd voor de duur van zijn voorarrest. Dat houdt dus in dat hij niet terug hoeft de cel in. Wel moet hij verplicht doorgaan met zijn behandeling, anders volgt alsnog een half jaar hechtenis.