’Brandweerman (19) stak branden Australië aan’

De man zou kort voor het uitbreken van een brand op dinsdag opvallend dicht in de buurt zijn geweest, stelt de politie in een verklaring. De tiener werd kort daarop gearresteerd. Ook is hij ontheven uit zijn functie bij de vrijwillige brandweer. "Dit type vermeend gedrag is het ultieme verraad van onze eigen leden en onze bredere gemeenschap", reageerde Shane Fitzsimmons, een regionale brandweercommissaris, op de aanhouding. Meerdere mensen zijn de afgelopen weken opgepakt op verdenking van brandstichting.

In Australië woeden sinds oktober grote bosbranden. Zes mensen zijn tot nu toe omgekomen door het vuur, 1.5 miljoen hectare aan grond is verschroeid. Nieuw-Zuid-Wales is een van de zwaarst getroffen gebieden. Woensdag probeerde de brandweer 129 branden in de deelstaat te blussen. Meer dan 1800 brandweermannen zijn ingezet.