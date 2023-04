Premium Het beste van De Telegraaf

TCG Anadolu uniek schip Turkije ’presenteert’ eerste vliegdekschip voor drones

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Het was voor de Turkse president Erdogan belangrijk het schip voor de presidentsverkiezingen van mei te kunnen lanceren. Ⓒ ANP/HH

ISTANBUL - De Turkse marine heeft deze week vliegdekschip de TCG Anadolu in gebruik genomen. Het is het grootste Turkse marineschip ooit en is met name geschikt voor amfibische operaties. Volgens de Turkse president Recep Erdogan is de Anadolu het eerste vliegdekschip dat voornamelijk is ’uitgerust’ met onbemande vliegtuigjes, oftewel drones.