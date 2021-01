Forse boetes en soms protest: de avondklok elders in Europa

Politiecontroles op de Champs Élysées. Ⓒ Foto EPA

AMSTERDAM - In Nederland mag de invoering dan groot nieuws zijn, in sommige andere Europese landen is een avondklok inmiddels gesneden koek. Vaak werd die zonder morren geaccepteerd, maar eenmaal van kracht houdt niet iedereen zich er even netjes aan en het effect ervan is ook niet altijd duidelijk. Een overzicht.