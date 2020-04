LIVE | Aantal coronaslachtoffers Italië daalt, laagste sinds 19 maart

Het aantal slachtoffers dat het coronavirus dagelijks maakt in Italië daalt. De gezondheidsautoriteiten maakten zondag 431 nieuwe overlijdensgevallen bekend, bijna 200 minder dan een dag eerder. Het is het laagste aantal doden sinds 19 maart.

Ook het aantal nieuwe besmettingen lijkt op zijn retour. Zondag kwamen er 4092 bij, ruim 600 minder dan in de voorgaande 24 uur. Italië heeft nu 156.363 geregistreerde corona-gevallen. Alleen de VS en Spanje telden er meer. Tot dusver zijn 19.899 Italiaanse patiënten bezweken aan de longziekte. 3343 zieken liggen nog op de intensive care. Dat is voor de negende dag op rij een hoopgevende vermindering.

De andere hoofdpunten in het nieuws:

Vanuit het buitenland:

Het Spaanse dodental door het coronavirus is zondag met 619 gestegen tot een totaal van 16.972

Het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle, waarvan een deel van de bemanning besmet is geraakt met corona, is zondag de thuishaven Toulon binnengevaren

6367 doden in de stad New York, Bronx en Staten Island het zwaarst getroffen

Duitsland heeft meer dan 123.000 besmettingen vastgesteld

Dodental door coronavirus in Engeland loopt op tot boven de tienduizend

Regering Trump hoopt op normalisering vanaf 1 mei

’Macron wil nog strengere maatregelen, mogelijk lockdown tot eind mei’

Boris Johnson ontslagen uit het ziekenhuis

Ophef rond ’muilkorven’ corona-onderzoeker

268 nieuwe coronadoden België

Chinese stad Harbin: geen 14, maar 28 dagen quarantaine

Boris Johnson was ’veel dichter bij dood’ dan gedacht

VS: 1920 nieuwe sterfgevallen, 200 minder dan een dag eerder

Sunday Times: ook Britten zetten in op corona-app

China meldt 162 nieuwe besmettingen, vooral inkomende reizigers

Financieel-economisch:

Deze economische crisis is ’ergste van deze eeuw’, V&D-achtige bedrijven gaan omvallen

Veel ondernemers grijpen mis bij steunmaatregelen

Uit de sportwereld:

Entertainment:

Penoza-actrice Olga Zuiderhoek (73) besmet met coronavirus

