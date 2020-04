LIVE | Meer genezen mensen dan patiënten Covid-19 in Duitsland

In Duitsland, waar ze wel het aantal gezond verklaarde patiënten bijhouden, zijn voor het eerst meer mensen genezen dan op dit moment ziek door het Covid-19virus. Dat melden Duitse media op basis van cijfers van het Robert-Koch-Institut.

In totaal zijn in Duitsland 120.479 Covid-19besmettingen bekend, waarvan 60.200 inmiddels genezen zijn. Er zijn 2673 mensen overleden.

(Bekijk hier het liveblog van zaterdag 11 april.)

De andere hoofdpunten in het nieuws:

Oproep Veiligheidsregio: kom niet naar de bollen

’Laat jongere mensen weer aan het werk gaan’

Chef Europese Commissie verwacht vaccin eind dit jaar

Vanuit het buitenland:

Boris Johnson was ’veel dichter bij dood’ dan gedacht

VS: 1920 nieuwe sterfgevallen, 200 minder dan een dag eerder

Sunday Times: ook Britten zetten in op corona-app

China meldt 162 nieuwe besmettingen, vooral inkomende reizigers

Financieel-economisch:

Deze economische crisis is ’ergste van deze eeuw’, V&D-achtige bedrijven gaan omvallen

Veel ondernemers grijpen mis bij steunmaatregelen

Uit de sportwereld:

Entertainment:

Penoza-actrice Olga Zuiderhoek (73) besmet met coronavirus

In de nieuwste corona-update: de ideeën van een Duitse viroloog over een mogelijke uitweg uit de lockdown en grote zorgen in Italie om een corona-neveneffect. Luister de podcast hier, hieronder of via je eigen podcast app.