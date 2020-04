LIVE | Spaanse dodental door coronavirus stijgt opnieuw flink

Het Spaanse dodental door het coronavirus is zondag met 619 gestegen tot een totaal van 16.972. Dat zei het ministerie van Volksgezondheid.

Met de stijging van het dagelijkse aantal doden is een driedaagse reeks van dalingen doorbroken. Zaterdag waren er 510 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Het totale aantal bevestigde besmettingsgevallen steeg van 161.852 tot 166.019.

De andere hoofdpunten in het nieuws:

Illegale straatrace Rotterdam: 16 boetes à 390 euro

Oproep Veiligheidsregio: kom niet naar de bollen

’Laat jongere mensen weer aan het werk gaan’

Chef Europese Commissie verwacht vaccin eind dit jaar

8 boetes voor bijwonen kampvuur in Friesland

Vanuit het buitenland:

’Macron wil nog strengere maatregelen, mogelijk lockdown tot eind mei’

268 nieuwe coronadoden België

Chinese stad Harbin: geen 14, maar 28 dagen quarantaine

Boris Johnson was ’veel dichter bij dood’ dan gedacht

VS: 1920 nieuwe sterfgevallen, 200 minder dan een dag eerder

Sunday Times: ook Britten zetten in op corona-app

China meldt 162 nieuwe besmettingen, vooral inkomende reizigers

Financieel-economisch:

Deze economische crisis is ’ergste van deze eeuw’, V&D-achtige bedrijven gaan omvallen

Veel ondernemers grijpen mis bij steunmaatregelen

Uit de sportwereld:

Entertainment:

Penoza-actrice Olga Zuiderhoek (73) besmet met coronavirus

In de nieuwste corona-update: de ideeën van een Duitse viroloog over een mogelijke uitweg uit de lockdown en grote zorgen in Italie om een corona-neveneffect. Luister de podcast hier, hieronder of via je eigen podcast app.