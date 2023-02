Bezwaar tegen verlofaanvraag Haagse steker Malek F.

In de buurt van station Hollands Spoor stak F. op Bevrijdingsdag 2018 zijn slachtoffers meerdere malen, wat leidde tot levensgevaarlijke verwondingen. De advocaat-generaal, de aanklager in hoger beroep, zei dat F. zijn slachtoffers wilde doden. De Syrische vluchteling kreeg tbs. Minister Weerwind erkent dat hij nu aanspraak maakt op verlof, ook al kan hij als ongewenste vreemdeling niet terugkeren in de maatschappij. Terwijl dat toch het doel is van verlof.

Tot ongenoegen van VVD-Kamerlid Ulysse Ellian. „F. is een ongewenste vreemdeling, dus de VVD snapt fundamenteel niet dat hij aanspraak maakt op verlof, omdat hij helemaal niet terug kan keren in de Nederlandse samenleving.” Volgens Weerwind is begeleid verlof gericht op resocialisatie die onderdeel is van terugkeer naar het land van herkomst.

Gebiedsverbod

Er moeten volgens de D66-bewindsman ’stappen worden gezet’ in het detentieproces, voordat iemand klaar is om terug te keren naar het land van herkomst. Dat zijn volgens hem ’de spelregels’. Over de specifieke casus wil de minister weinig zeggen. „Wel kan ik in algemene zin zeggen dat slachtoffers of nabestaanden altijd worden geïnformeerd bij zo’n verlof.” Daarbij kan volgens Weerwind ook een gebiedsverbod worden ingezet.

De VVD en Weerwind lagen eerder overhoop toen de minister door die partij moest worden aangespoord om het regime in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) strenger te maken. Ook over de toepassing van levenslange gevangenisstraf knetterde het eerder.

Het OM dacht altijd dat de man een terroristisch motief had, onder meer omdat hij ’Allahu Akbar’ (God is de grootste) riep toen hij werd neergeschoten door de politie. Volgens het OM was F. zeer fanatiek in zijn geloofsbeleving, maar ligt het juridisch moeilijk om een terroristisch motief te bewijzen.