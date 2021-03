Acht jaar eis voor Kees (26) die sekswerker Gabriela in coma schopte

Het is niet de vraag of, maar wanneer ze zal sterven, hield de officier van justitie voor. Kees M. ging op 1 maart 2020 met vrienden naar Amsterdam. Eerst werkte hij een hoeveelheid cocaïne, een erectiemiddel en heel veel alcohol naar binnen. Hij besloot naar de Wallen te gaan. Hij stapte de peeskamer in van Gabriela Duna, die thuis in Roemenië een man en dochter had zitten.

Meermalen vroeg de sekswerker Kees M. om geld, terwijl hetgeen waar hij voor kwam, seks, uitbleef. Hij ging met haar mee naar huis. Daar ging de deur dicht. Misschien had ze de sleutel verstopt, want ze appte haar echtgenoot dat ze nog niet klaar was met Kees M., ze wilde meer geld.

Hij raakte de volgende dag rond het middaguur zo getergd, dat hij Gabriela Duna met zijn blote handen en voeten sloeg en schopte. Hij zou in een waas belanden, volgens eigen zeggen. Het ging er zo agressief aan toe, dat haar gezicht volledig misvormd was toen de politie arriveerde. Overal lag bloed. Zij snurkte alleen nog maar diep. Sindsdien heeft Gabriela Duna soms haar ogen open, maar van enige interactie is geen sprake. Het is wachten op haar dood.

Achteraf vertelde Kees M. dat zij dreigde zijn piemel af te snijden, dat zij hem waarschijnlijk drogeerde want hij voelde zijn keel dik worden, dat ze naaktfoto’s van hem maakte en dat zij hem bang maakte door te zeggen dat ze corona had. Dat zou de reden zijn geweest dat hij zo door het lint ging. Maar al die verklaringen worden in het politiedossier niet gestaafd door feiten.

Naarmate de rechtszaak naderde, vond de rechtbank Kees M. steeds heftiger reageren. Hij sliep al tijden slecht en had last van depressies, maar in de gevangenis probeerde hij zich van het leven te beroven. Het was voor de rechtbank reden tijdens de eerste inhoudelijke zitting in november alsnog een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek naar Kees M. te starten.

Dat werd donderdag besproken. Het was een dag, waarop niks vanzelf ging. Kees M. moest in de gevangenis van Zaanstad blijven, omdat daar corona was uitgebroken. De videoverbinding werkte barslecht. De rechters moesten van plek wisselen om zich verstaanbaar te maken. De advocaat van Kees M. moest heen en weer pendelen tussen gevangenis en rechtbank om het pleidooi te houden.

De advocaat vindt dat Kees M. straf verdient, maar niet voor poging doodslag. Voor mishandeling, zo hield hij voor, staat een jaar celstraf.

Uitspraak 8 april.