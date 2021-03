OM eist acht jaar cel voor man (26) die sekswerker in coma schopte

LIVE – Verslaggever Mascha de Jong was bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel.

De man bekent dat hij de vrouw heeft mishandeld, maar zegt zich weinig te kunnen herinneren. Hij zei dat Simona Duna hem had gedrogeerd omdat hij een dikke keel kreeg. Tijdens een eerdere pro forma bleek dat hij cocaïne en erectiepillen had gebruikt.

Uren nadat hij Duna mishandelde belde hij 112, maar de vrouw is op dat moment al buiten bewustzijn. Ze ligt op de grond en maakt een snurkend geluid, wat op hersenletsel duidt. Iets eerder belde M. met de vriend met wie de avond ervoor op pad was, omdat hij zich zorgen om hem maakte. In dat gesprek biechte hij op ’een hoer naar de tyfus te hebben getrapt’.

Simona was getrouwd en had een dochtertje. Haar echtgenoot kwam tijdens een eerdere zitting over uit Roemenië en maakte gebruik van zijn spreekrecht.

De behandeling heeft voor een deel al plaatsgehad, maar de rechtbank wilde dat de zwakbegaafde verdachte verder zou worden onderzocht.

De officier van justitie vindt dat de man meer had kunnen doen om hulp te halen. Hij belde wel met 112, maar verbrak meteen de verbinding. Na ruim een half uur belde hij voor de tweede keer het alarmnummer. Volgens de advocaat is een passende straf voor mishandeling 12 maanden gevangenisstraf.