Trump vs. Biden: de ’golfkaroorlog’ breekt uit in Florida

Ed McGinty gaat met zijn golfkarretje de confontatie aan met de Trump-stemmers. Ⓒ De Telegraaf

Mede dankzij de stem van de senioren haalde Donald Trump in 2016 de overwinning binnen. Maar in 2020 lijkt die steun af te brokkelen. In de cruciale swing state Florida is de grootste seniorengemeenschap van de VS. In 2016 won Trump ook hier. Nu zie je er steeds meer Biden-bordjes. De verkiezingen zorgen hier regelmatig voor botsingen tussen senioren, soms letterlijk.