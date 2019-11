Loterijwinnaar doodt eigen zoontjes na betrapte escortboeking

De vrouw van de 43-jarige David Stokes vond in de keuken een geheime telefoon met berichten over het boeken van een escort. Ook stuitte ze op zoekopdrachten naar ’rape drugs’, meldden Britse media. De heimelijke escapades zou hij betaald hebben met de meer dan 50.000 dollar die hij eerder won via de loterij, zo bleek deze week in de rechtbank.

Het familiedrama vond in november 2016 plaats in het huis van het gezin in Hinckley. Na de ontdekking van de vrouw haalde ze meteen verhaal bij David en gaf hem wat tijd om er met zijn zoons, Matthew (5) en Adam (11), over te praten. Maar toen Sally een paar uur later thuiskwam, was het goed mis. Eerst werd ze door David aangevallen met een deegroller. Hij probeerde haar vervolgens te laten stikken met een kussen op haar gezicht. „Hij zag er slecht uit. Ik dacht op dat moment dat ik er was geweest”, verklaart de vrouw.

Ze wist uiteindelijk, ondanks een urenlange gijzeling en een messteek in haar rug, toch te ontkomen. Maar ze moest nog wel het nieuws horen dat haar twee zoons al waren vermoord. Die lagen beiden boven op bed. Omgebracht. De precieze doodsoorzaak is nog altijd niet duidelijk.

De nabestaanden laten na de uitvaart ballonnen op voor de vermoorde Matthew (5) en Adam (11). Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images

Briefje

David zelf maakte er een eind aan door een mes in zijn borst te steken. Hij werd door de inmiddels massaal aanwezige politiemacht in het huis aangetroffen en was op dat moment al gestorven. „Ik hou van Adam en Matthew en we zullen allemaal snel weer samen zijn”, schreef de moordende vader nog in een zelfmoordbriefje.

Hij had ook nog een boodschap voor zijn vrouw. „Sal, het spijt me zo voor alles wat ik je heb aangedaan. Als je het had gelaten, hadden we voor altijd gelukkig kunnen zijn.”

