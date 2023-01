Premium Het beste van De Telegraaf

Fietsers succesvol beïnvloed door trucje

Door Gijsbert Termaat

Al 145 fietsers stopten bij het stoplicht. Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - Fietsers laten stoppen voor een rood verkeerslicht is aan te leren. Zelfs in Amsterdam, waar het merendeel van de fietsers zijn eigen regels lijkt te hanteren, is dat mogelijk. Een maandenlange proef op een van de gevaarlijkste kruisingen van de stad, waar het ’stoplicht’ tot voor kort massaal werd genegeerd, laat dat zien.